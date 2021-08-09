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У США від коронавірусу помер ведучий-антивакцинатор

Понеділок, 9 серпня 2021, 07:22
ФОТО: wptv

У Штатах помер від коронавірусу теле- і радіоведучий Дік Фаррел, який закликав своїх слухачів не вакцинуватися від Covid-19.

Джерело: The Guardian

Деталі: 65-річний Фаррел був затятим прихильником Дональда Трампа і називав головного санлікаря США Ентоні Фаучі "божевільним брехуном". А також ще у червні закликав людей не робити щеплення.

Крім того, Фаррел вважався одним із засновників стилю "шокова розмова" (shock talk).

Як повідомляє видання, після того, як ведучий захворів і згодом був госпіталізований, він змінив свою думку і закликав щепитися свою близьку подругу і теж антивакцинаторку Емі Лі Хейр. Зокрема, він написав, що цей вірус не жарт.

Нагадаємо: У Каліфорнії член протестантської церкви Hillsong Стівен Хармон, який висміював вакцинацію проти Covid-19, заразився коронавірусом і після місяця важкої хвороби помер.

Теми: СШАкоронавірус


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