У США молодий блогер антивакцинатор помер від коронавірусу

У Каліфорнії член протестантської церкви Hillsong Стівен Хармон, який висміював вакцинацію проти Covid-19, заразився коронавірусом і після місяця важкої хвороби помер.

Джерело: BBC

Деталі: Чоловік мав тисячі підписників у Twitter та Instagram, був затятим антивакцинатором та багато жартував у мережі про щеплення.

34-річний Хармон відмовлявся від вакцини, стверджуючи, що його захистить віра.

Перед смертю він жартував про пандемію та щеплення, публікуючи гумористичні зображення, і коментував їх словами про те, що довіряє Біблії, а не експерту з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Після зараження Covid у Хармона почалася пневмонія і йому знадобилася госпіталізація. Його лікували у одній з медустанов поблизу Лос-Анджелеса, там він і помер в середу.

За декілька днів до смерті чоловік розмістив свої фото на лікарняному ліжку.

У своєму останньому дописі в середу Хармон попросив молитися за нього та повідомив про необхідність підключення до ШВЛ: "Будь ласка, моліться, вони хочуть під'єднати мене до апарату штучної вентиляції легенів. Не знаю, коли я прокинусь, моліться, будь ласка". Наразі побачити стрічку акаунту померлого неможливо, доступ до неї обмежено.

Засновник церкви Hillsong Брайан Г'юстон підтвердив смерть Хармона від Covid та додав, що церква закликає своїх членів "слідувати вказівкам лікарів", а слова покійного про недієвість вакцин були його особистою думкою.