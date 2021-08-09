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В Україні рекорд COVID-щеплень – понад 905 тисяч за тиждень

Понеділок, 9 серпня 2021, 09:26
В Україні рекорд COVID-щеплень – понад 905 тисяч за тиждень
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Упродовж минулого тижня в Україні зробили рекордну кількість щеплень – 905 935, темп вакцинації нарощують 5-й тиждень поспіль.

Джерело: дані РНБО, МОЗ у Facebook  

Деталі: Упродовж тижня першу дозу отримали 537 904 особи, другу – 368 031 особа.

 
Скриншот з сайту РНБО 

За 8 серпня в Україні вакцинували проти COVID-19 51 445 осіб, одну дозу отримали 30 988 людей, повністю імунізовані – 20 457 українців.

Протягом доби працювали 277 мобільних бригад, 816 пунктів щеплення та 340 центрів вакцинації. 

 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них отримали одну дозу – 4 137 071 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 401 647 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 6 538 718 щеплень.

У МОЗ нагадують, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Передісторія

  • У Київській школі економіки заявили, що у переважній частині областей зростає рівень госпіталізацій, що свідчить про можливий спалах COVID-19 вже упродовж наступних двох тижнів. 

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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