В Україні рекорд COVID-щеплень – понад 905 тисяч за тиждень

Упродовж минулого тижня в Україні зробили рекордну кількість щеплень – 905 935, темп вакцинації нарощують 5-й тиждень поспіль.

Джерело: дані РНБО, МОЗ у Facebook

Деталі: Упродовж тижня першу дозу отримали 537 904 особи, другу – 368 031 особа.

Скриншот з сайту РНБО

За 8 серпня в Україні вакцинували проти COVID-19 51 445 осіб, одну дозу отримали 30 988 людей, повністю імунізовані – 20 457 українців.

Протягом доби працювали 277 мобільних бригад, 816 пунктів щеплення та 340 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них отримали одну дозу – 4 137 071 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 401 647 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 6 538 718 щеплень.

У МОЗ нагадують, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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