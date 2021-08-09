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Результати України на Олімпіаді: міністр спорту анонсував зміну головних тренерів

Понеділок, 9 серпня 2021, 09:58
Результати України на Олімпіаді: міністр спорту анонсував зміну головних тренерів

Олімпіаду у Токіо Україна завершила з 19 медалями, проте аби українські спортсмени у 2024 році в Парижі показали кращі результати, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт вважає необхідним змінити головних тренерів у збірній.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Міністр назвав кількість медалей збірної на Олімпіаді-2020 успіхом, він також звернув увагу й на те, що не всім українцям вдалося створити конкуренцію світовим лідерам. Гутцайт запевнив, що аналізуватиме кожен вид спорту окремо та обговорюватиме план розвитку й необхідних змін з представниками федерацій.

Водночас міністр стверджує, що держава надала максимальну підтримку спортсменам і свою частину роботи виконала: "До Олімпійських ігор міністерство зробило все те, що було потрібно". За його словами, усі федерації написали листи відомству, де вказали, чого потребують, а держава у свою чергу "виконала все" для спортсменів.

Пряма мова: "Загалом 19 медалей – це великий успіх України. Ми складно розпочинали цю Олімпіаду. Ми бачили, який був тиск на наших спортсменів. Бачили, як наші українські гранди не отримували медалі. Ми в першій двадцятці за кількістю медалей: ми посіли 16-те місце. Я вважаю, що це успіх, і потрібно про це говорити і кричати.

Я зараз буду дивитися на всі види спорту, які не отримали нагороди, які нічого не показали на Олімпійських іграх і в яких спортсмени були повністю не готові, щоб перемагати. У нас 23 спортсмени були поруч з медаллю й посіли 4-6-ті місця. Тобто є потенціал. Ми конкурентоспроможні в деяких видах, а в деяких – повний провал.

Сто відсотків будемо міняти головних тренерів, збиратись з федераціями, дивитися їхні плани на майбутнє. Тому що в 2024 році в Парижі нам потрібно, щоб не тільки перемагали одні види спорту, а й додалися ті, в кого є історія на Олімпійських іграх. Усі тренери повинні знати, що вони мають відповідати за виступ своїх спортсменів".

Більше деталей: Гутцайт розповів, що міністерство розглядає перехід на клубну систему і вже розробили відповідний законопроєкт: "Зараз будуть приватні й державні клуби. А ми вже будемо бачити, хто краще працює і що потрібно ще зробити".

Нагадаємо:

  • Україна офіційно посіла 44 місце серед 206 країн-учасниць Олімпіади-2020, й стала 16-тою за загальною кількістю здобутих нагород. 153 спортсмена, які вийшли на старт, вибороли 19 олімпійських медалей (1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових) для України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Олімпіада
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