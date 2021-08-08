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Україна на Олімпійських іграх здобула 19 медалей

Неділя, 8 серпня 2021, 11:30
Україна на Олімпійських іграх здобула 19 медалей

В Токіо завершилися змагання Ігор ХХХІІ Олімпіади, які тривали на спортивних аренах з 23 липня по 8 серпня. Українські спортсмени на них здобули 19 медалей.

Джерело: медальний залік Олімпіади, повідомлення Національного олімпійського комітету України

Деталі: Україна офіційно посіла 44 місце серед 206 країн-учасниць, й стала 16-тою за загальною кількістю здобутих нагород.

153 спортсмена, які вийшли на старт, вибороли 19 олімпійських медалей (1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових) для України.

Ще 23 українця зупинились буквально в кроці від п'єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних змаганнях.

У НОК констатують, що українці суттєво перевершили результат Ріо-де-Жанейро-2016, коли було здобуто 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібних та 5 бронзових нагород), незважаючи на те, що команда була представлена більшою кількістю атлетів (206).

Українські медалісти Ігор ХХХІІ Олімпіади:

"Золото"

- Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг)

"Срібло"

- Михайло Романчук (плавання, 1500 м вільним стилем)

- Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг)

- Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг)

- Людмила Лузан та Анастасія Четверікова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м)

- Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг)

- Олена Старікова (велоспорт-трек, спринт)

"Бронза"

- Дар'я Білодід (дзюдо, 48 кг)

- Ігор Рейзлін (фехтування, шпага)

- Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст)

- Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем)

- Еліна Світоліна (теніс)

- Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг)

- Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг)

- Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует)

- Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м)

- Станіслав Горуна (карате, до 75 кг)

- Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група)

- Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту).

Водночас медальний залік Олімпіади-2020 в Токіо очолила збірна США. У Сполучених Штатів 39 золотих, 41 срібних та 33 бронзові нагороди. Китай йде другим (38-32-18). На третьому місці – Японія (27-14-17).

На церемонії закриття Олімпіади прапор України нестиме дворазова призерка ігор у Токіо, веслувальниця Людмила Лузан.

Нагадаємо:

Українська правда прогнозувала, що нашим спортсменам вдасться завоювати 20 олімпійських медалей у Токіо.

Українська правда

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Теми: ОлімпіадаспортУкраїна
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