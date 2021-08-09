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Вибух гранати у Кривому Розі: крім військового, поранені троє поліцейських

Понеділок, 9 серпня 2021, 10:11
Вибух гранати у Кривому Розі: крім військового, поранені троє поліцейських
Фото поліції

Троє правоохоронців отримали осколкові поранення під час вибуху гранати у квартирі колишнього учасника АТО у Кривому Розі.   

Джерело: пресслужба Нацполіції, речник криворізького райуправління поліції Оксана Лєсонєн у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Лєсонєн: "Під час вибуху гранати постраждали троє поліцейських. Вони отримали осколкові поранення. Тілесні ушкодження не тяжкі, життю і здоров’ю поліцейських нічого не загрожує".

Деталі: За її словами, наразі правоохоронці перебувають на амбулаторному лікуванні.

За фактом вибуху гранати поліція відкрила два кримінальні провадження: за ч. 1 ст.263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів) та за ч.1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) ККУ.

Під час обшуків у квартирі ексвійськового вилучили ще дві гранати. Досудове розслідування триває.

Передісторія:

  • 8 серпня у Кривому Розі колишній АТОвець постраждав від вибуху гранати, його в тяжкому стані доставили до лікарні.
  • Чоловік сам звернувся до поліції і повідомив, що планує підірвати гранату біля одного із будинків. На місце виїхали патрульні, які розпочали з ним перемовини.
  • Під час розмови чоловік віддав правоохоронцям один боєприпас "РГД-5", який тримав у руках. Але після цього раптово з кишені дістав другу гранату та підірвав.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Кривий Рігвибухполіція
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