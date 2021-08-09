Вибух гранати у Кривому Розі: крім військового, поранені троє поліцейських

Троє правоохоронців отримали осколкові поранення під час вибуху гранати у квартирі колишнього учасника АТО у Кривому Розі.

Джерело: пресслужба Нацполіції, речник криворізького райуправління поліції Оксана Лєсонєн у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Лєсонєн: "Під час вибуху гранати постраждали троє поліцейських. Вони отримали осколкові поранення. Тілесні ушкодження не тяжкі, життю і здоров’ю поліцейських нічого не загрожує".

Деталі: За її словами, наразі правоохоронці перебувають на амбулаторному лікуванні.

За фактом вибуху гранати поліція відкрила два кримінальні провадження: за ч. 1 ст.263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів) та за ч.1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) ККУ.

Під час обшуків у квартирі ексвійськового вилучили ще дві гранати. Досудове розслідування триває.

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