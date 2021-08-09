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Збірну України може очолити Ребров

Понеділок, 9 серпня 2021, 10:36
Фото: ФК Аль-Ахлі.

Сергій Ребров може очолити збірну України 12 серпня.

Джерело: президент Української асоціації футболу Андрій Павелко в ефірі програми "Великий футбол", цитує "Укрінформ"

Деталі: Павелко підтвердив, що пріоритетним кандидатом на вакантну посаду нового головного тренера збірної України залишається Сергій Ребров. Ім'я головного тренера національної команди можуть оголосити 12 серпня.

Пряма мова: "Хочу попросити дочекатися рішення УАФ, тому що рішення приймає виконком. Виконком обов'язково відбудеться в понеділок, там будуть розглянуті питання не лише по збірній України і її виступам.

Щодо Реброва, то я не коментую це питання. Ми всі зацікавлені в тому, щоб у збірної України був тренерський штаб, який не виключав можливості виходу команди на чемпіонат світу в Катарі. Вважаю, що Сергій Ребров - це перспектива на кілька відбіркових циклів для України. Він хороший тренер, ми хочемо бачити його в збірній. Але є обставини, які дуже важливі і не потрібно забігати наперед.

Заслухаємо інформацію про кандидатів, але рішення про призначення може статися трохи пізніше. Наприклад, в четвер – 12 серпня. В цілому, через слабкий старт у відборі на ЧС-2022 ми хочемо, щоб тренерський штаб працював до фінальної стадії Євро-2024. Це допомогло б в довгостроковій перспективі і самому тренерському штабу.

Я бачився з Сергієм Ребровим, це відповідальний момент для нього, але він розуміє всі юридичні питання. Він бачить у збірної України великий потенціал, не розглядаючи варіанти про втрачені шанси на ЧС-2022".

Деталі: Призначенню Реброва головним тренером збірної України перешкоджає його чинний контракт з "Аль-Айном". Клуб з ОАЕ не планує відпускати українця.

Що передувало: У серпні завершився контракт Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України.

Нагадаємо: 1 вересня "синьо-жовті" зіграють з Казахстаном в четвертому турі відбору на Чемпіонат світу-2022.

Теми: футбол


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