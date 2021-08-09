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У аеропорту "Бориспіль" можна отримати вакцину від COVID-19

Понеділок, 9 серпня 2021, 11:45
Фото: аеропорт "Бориспіль"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт вакцинації, де українські мандрівники можуть отримати щеплення від коронавірусу. 

Джерело: аеропорт "Бориспіль" у Facebook 

Деталі: Отримати щеплення можуть всі охочі громадяни України, та особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, посвідчення особи чи біженця, що потребують додатково захисту. 

Пункт вакцинації розміщений в терміналі D. Вакцинуватись там можна щоденно з 9:00 до 15:00 у порядку живої черги. Доступні препарати для щеплення – вакцини CoronoVac (Sinovac) та Pfizer.

Щеплення є безкоштовним. Водночас, при собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. 

Що передувало: 6 серпня у Міжнародному терміналі А аеропорту імені Ігоря Сікорського (Жуляни) відкрили пункт вакцинації від коронавірусу.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусавіа


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