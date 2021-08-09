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Справу за звинуваченням Чауса у хабарництві невдовзі направлять до суду - НАБУ

Понеділок, 9 серпня 2021, 14:13
Справу за звинуваченням Чауса у хабарництві невдовзі направлять до суду - НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник розраховує на швидке ознайомлення захисту з матеріалами справи за звинуваченням екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса в отриманні хабара і передачу справи в суд.

Джерело: Ситник у понеділок на пресконференції в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Просили арешт, але суд обрав цілодобовий домашній арешт. Наскільки я знаю, прокуратура апелює це рішення.

Справа має відносно невеликий обсяг матеріалів, і я сподіваюся, що найближчим часом ця справа буде направлена ​​до суду "

Деталі: Ситник нагадав, що в минулу п'ятницю прокурори прийняли рішення про завершення досудового розслідування та відкритті матеріалів стороні захисту.

Директор НАБУ зазначив, що НАБУ продовжує розслідування справи за фактом можливої ​​причетності посадовців українських спецслужб до зникнення Чауса. "У цій справі тривають слідчі дії", - сказав він.

Ситник утримався від більш докладної інформації, зазначивши, що справа має резонанс в суспільстві і передчасна інформація може зашкодити слідству.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧаусНАБУ
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