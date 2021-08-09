Справу за звинуваченням Чауса у хабарництві невдовзі направлять до суду - НАБУ
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник розраховує на швидке ознайомлення захисту з матеріалами справи за звинуваченням екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса в отриманні хабара і передачу справи в суд.
Джерело: Ситник у понеділок на пресконференції в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Просили арешт, але суд обрав цілодобовий домашній арешт. Наскільки я знаю, прокуратура апелює це рішення.
Справа має відносно невеликий обсяг матеріалів, і я сподіваюся, що найближчим часом ця справа буде направлена до суду "
Деталі: Ситник нагадав, що в минулу п'ятницю прокурори прийняли рішення про завершення досудового розслідування та відкритті матеріалів стороні захисту.
Директор НАБУ зазначив, що НАБУ продовжує розслідування справи за фактом можливої причетності посадовців українських спецслужб до зникнення Чауса. "У цій справі тривають слідчі дії", - сказав він.
Ситник утримався від більш докладної інформації, зазначивши, що справа має резонанс в суспільстві і передчасна інформація може зашкодити слідству.