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Колишнього суддю Чауса засуджено до 10 років позбавлення волі 

"Українська правда"Середа, 14 червня 2023, 08:58
Колишнього суддю Чауса засуджено до 10 років позбавлення волі 
ВАКС виносить вирок Миколі Чаусу, скриншот

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса винним у хабарництві й засудив його до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Джерело: Вищий антикорупційний суд, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, "Центр протидії корупції"

Деталі: Колегія ВАКС 14 червня оголосила вирок щодо колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, викритого на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у 150 тисяч дол США 7 років тому (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на той час).

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Суддя отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна таз позбавленням права обіймати певні посади строком 3 роки. 

Чауса затримали одразу в залі суду. 

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Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Прокурорка САП Аліна Жовницька вимагала для Чауса 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком 3 роки.

Знати більше: "Коли місяць сховався за хмарами, я поплив на берег". Історія викрадення і втечі судді Чауса з перших вуст

Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського

Передісторія:

Теми: ЧауссудАнтикорупційний судхабар
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