Колишнього суддю Чауса засуджено до 10 років позбавлення волі
Вищий антикорупційний суд визнав колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса винним у хабарництві й засудив його до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Джерело: Вищий антикорупційний суд, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, "Центр протидії корупції"
Деталі: Колегія ВАКС 14 червня оголосила вирок щодо колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, викритого на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у 150 тисяч дол США 7 років тому (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на той час).
Суддя отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна таз позбавленням права обіймати певні посади строком 3 роки.
Чауса затримали одразу в залі суду.
Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.
Прокурорка САП Аліна Жовницька вимагала для Чауса 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком 3 роки.
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Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського
Передісторія:
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали суддю на хабарництві, коли він ховав гроші в скляну банку. Проте суддя незабаром залишив територію України, поки народні депутати зволікали з позбавленням його суддівського імунітету.
- 2017 року Чауса знайшли в Молдові, де він тривалий час очікував рішення стосовно надання йому політичного притулку.
- Весною 2021 року його викрали невідомі в Кишиневі. Невдовзі в мережі почали з’являтися звернення самого Чауса, що він хоче судитися стосовно його викрадення.
- 30 липня 2021 року екссуддя прийшов у спідній білизні до сільської ради Мазурівки на Вінниччині. Суддю забрали представники СБУ до Києва. 4 серпня Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт.
- 1 лютого 2022 року судді ВАКС призначили Чаусу 717 900 гривень застави. 8 лютого дружина Чауса внесла за нього заставу.