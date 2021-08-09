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Спортсменка з Білорусі продає свою медаль в підтримку репресованих

Понеділок, 9 серпня 2021, 14:14
Спортсменка з Білорусі продає свою медаль в підтримку репресованих
Фото: Reuters

Білоруська спортсменка Христина Тимановська, яку намагалися насильно вивезти з Японії в Білорусь, після прибуття до Польщі вирішила продати свою медаль з Європейських ігор в Мінську.

Джерело: Reuters

Деталі: Білоруська легкоатлетка Тимановська, яка звинуватила своїх тренерів в халатності на Олімпіаді в Токіо, виставила на аукціон eBay срібну медаль Європейських ігор, завойовану нею в 2019 році на дистанції 100 м.

Кошти від продажу медалі будуть передані в Білоруський фонд спортивної солідарності, таким чином Тимановська хоче зробити внесок у допомогу білоруським спортсменам, які зазнали переслідувань від режиму Олександра Лукашенка.

Станом на ранок понеділка ставки на медаль на eBay досягли 5,2 тис. доларів.

Легкоатлетка зізналася, що срібна медаль, яку вона завоювала в командній естафеті на Європейських іграх-2019, має для неї особливе значення.

Пряма мова: "Ті змагання були для мене надзвичайно важливі, тому що проводилися на домашній арені. Багато людей, в тому числі моя сім'я і родичі, прийшли і вболівали за мене".

Довідка: Білоруський фонд спортивної солідарності підтримує спортсменів, ув'язнених або відсторонених за свої політичні погляди.

Нагадаємо:

  • Легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська на Олімпіаді в Токіо заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.
  • Після цього спортсменці запропонували допомогу Польща та Чехія. Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьспортОлімпіада
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