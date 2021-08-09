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Літак із Москви з туристами привітали в Хургаді незвичним салютом

Понеділок, 9 серпня 2021, 14:56
Лытак EgyptAir

У понеділок Росія відкрила польоти на єгипетські курорти Червоного моря після шестирічної заборони.

Джерело: Associated Press News

Деталі: Вранці в понеділок рейс EgyptAir MS724 вилетів з Москви з 300 туристами. Через кілька годин Airbus вже приземлився в Хургаді.

Літак зустріли урочистим "водним салютом" під час приземлення, а російських туристів після висадки з літака єгиптяни вітали квітами, повітряними кульками та гостинцями.

Зазначається, що EgyptAir маэ за тиждень виконати 7 рейсів з Москви до Хургади та Шам-ель-Шейха.

Перший рейс EgyptAir з Москви до Шарм-ель-Шейха запланований на вівторок.

Єгипетська сторона уточнила, що між Москвою та двома курортними містами Єгипту щотижня має здійснюватися 20 прямих рейсів, і зараз єгипетські та російські чиновники обговорюють такі додаткові рейси.

Підготовка до зустрічі літака з Москви у Шарм-ель-Шейху виглядає так:

Чому це важливо: Єгипетські курорти на узбережжі Червоного моря є одним з найпопулярніших напрямків для українських туристів. Після відновлення авіасполучення між РФ та Хургадою з Шарм-ель-Шейхом, ціни на тури для громадян України можуть змінитися через збільшення загального попиту.

Передісторія:

  • Рейси між Москвою та столицею Єгипту Каїром відновились у квітні 2018 року.
  • 8 липня президент Росії Володимир Путін скасував указ, яким заборонялися чартерні рейси з Росії до Єгипту.

Теми: туризмЄгипетРосія


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