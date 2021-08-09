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Лукашенко заявив, що міг би разом з Путіним поставити Україну "на коліна"

Понеділок, 9 серпня 2021, 17:04
Лукашенко заявив, що міг би разом з Путіним поставити Україну на коліна
Путін і Лукашенко Фото: ТАСС

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру вводити санкції проти України, проте, якби було таке бажання, то він і його друг президент РФ Володимир Путін могли б дуже швидко поставити Україну "на коліна".

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на пресконференцію Лукашенка 9 серпня

Пряма мова: "З нашого боку ніяких санкцій відносно вас (України - ред.) вводити не збираємося. Якби ми хотіли вас поставити на коліна, будемо відверті, ми б це зробили протягом доби разом з нелюбимим вами президентом Путіним. Ми б перестали вам постачати пально-мастильні матеріали, і завтра на вилах би повиносили і Зеленського, і всіх інших".

Передісторія: Раніше на тій самій пресконференції Лукашенко звинуватив українського президента Володимира Зеленського у підготовці бойовиків, постачанні зброї та вибухівки на територію Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоПутінУкраїнаЗеленськийсанкції
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