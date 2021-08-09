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Лукашенко звинуватив Зеленського у підготовці бойовиків та постачанні зброї в Білорусь

Понеділок, 9 серпня 2021, 12:55
Фото: Дмитро Ларін

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто звинуватив українського президента Володимира Зеленського у підготовці бойовиків, постачанні зброї та вибухівки на територію Білорусі. 

Джерело: Лукашенко під час спілкування із ЗМІ

Пряма мова: "Ви ж бачили мою позицію по Україні. Я навколо Володимира Володимировича (Путіна – УП) крутився, навколо Порошенка, Зеленського. Як з сином з ним розмовляв (з Зеленським – УП): "Володя, треба це, треба то". Він все сприймав, все розумів, що з ним сталося? Гаразд, ти там побіг за Заходом, ти їх підтримав, ти плюнув на все. 

Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди. Адже зброя йде в основному з території України. Зараз ми закрили звичайно вже намертво цей кордон, хоча намертво важко закрити. Але навіщо ви це творите, це ж сусіди, рідні люди...

Він (Зеленський) через кордон перекидає сюди зброю, вибухівку. Ми ж це знайшли, їм показали. І наш очільник КДБ їм чітко сказав, що ми бачимо, хто з силовиків органів влади офіційних в Україні це організовує".

Деталі: Самопроголошений президент натякає, що закриття кордону було вимушеним, хоча українці та білоруси, які мешкають в прикордонних територіях є "рідними людьми, які ходили в гості один до одного" через кордон. 

Водночас, українські прикордонники ніколи не підтверджували повне закриття кордону з Білоруссю.

Довідково: У Білорусі продовжують діяти обмеження, які регламентують умови в’їзду-виїзду на період карантину. У ДПСУ наголосили, що фактичного закриття кордону, як про те раніше заявляв самопроголошений президент Олександр Лукашенко, немає. Щоденно громадяни мають змогу перетинати пункти пропуску на спільній ділянці. Проте в сусідній країні залишаються чинними карантинні обмеження, запроваджені ще в кінці 2020 року.

Передісторія: 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ЛукашенкоБілорусьЗеленський


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