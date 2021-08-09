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Бойовики вбили трьох українців у колонії ОРДО

Понеділок, 9 серпня 2021, 23:46
фото ілюстративне

У Кіровській виправній колонії №33, яка розташована на тимчасово окупованій території Донецької області, бойовики вбили трьох громадян України, які були засуджені від початку війни на Сході.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Telegram, телеканал «Дом»

Пряма мова Денісової: «Один із вбитих звертався до мене із заявою перевести його для відбування покарання на підконтрольну уряду України територію.

На жаль, процес переведення осіб з непідконтрольних Уряду України територій заблоковано окупаційною владою. Передача засуджених не здійснюється з початку 2019 року, що зробило їх заручниками ситуації.

Наслідком зупинення процесу переведення стало порушення права на життя та безпеку наших співгромадян, які перебувають в місцях несвободи на непідконтрольних територіях. І сьогодні через злочинну бездіяльність окупаційної адміністрації троє із них були вбиті».

Деталі: Денісова зазначила, що на переведення з ОРДЛО наразі чекають 450 громадян України, серед них 70 "довічників".

Вона попросила керівництво Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні перевірити обставини загибелі людей та стану утримання інших.

Представниця ОРДЛО української делегації в ТКГ Тетяна Іванова повідомила, що ці вбивства розглянуть на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи 25 серпня.

Довідково: Бойовики практикують смертну кару за своїм так званим "законодавством".

Теми: українцівбивствоОРДЛО


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