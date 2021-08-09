У Кіровській виправній колонії №33, яка розташована на тимчасово окупованій території Донецької області, вбиті троє громадян України, які були засуджені від початку війни на Сході.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Telegram, телеканал "Дом"

Пряма мова Денісової: "Один із вбитих звертався до мене із заявою перевести його для відбування покарання на підконтрольну уряду України територію.

На жаль, процес переведення осіб з непідконтрольних Уряду України територій заблоковано окупаційною владою. Передача засуджених не здійснюється з початку 2019 року, що зробило їх заручниками ситуації.

Наслідком зупинення процесу переведення стало порушення права на життя та безпеку наших співгромадян, які перебувають в місцях несвободи на непідконтрольних територіях. І сьогодні через злочинну бездіяльність окупаційної адміністрації троє із них були вбиті".

Деталі: Денісова зазначила, що на переведення з ОРДЛО наразі чекають 450 громадян України, серед них 70 "довічників".

Вона попросила керівництво Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні перевірити обставини загибелі людей та стану утримання інших.

Представниця ОРДЛО української делегації в ТКГ Тетяна Іванова повідомила, що ці вбивства розглянуть на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи 25 серпня.

Довідково: Бойовики практикують смертну кару за своїм так званим "законодавством".

Виправлено: Пізніше представник Донецька в ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що підтверджене вбивство двох людей.

За його інформацією, мотивом конфлікту "є кримінальні розбірки на ґрунті "бізнесу", якщо це так можна назвати".

Ні Денисова, ні Іванова не повідомляли причини та способи вбивства громадян.