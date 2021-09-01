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Кулеба про візит Зеленського до США: дуже успішний з конкретними домовленостями

Середа, 1 вересня 2021, 01:08
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав візит президента України Володимира Зеленського до США "дуже успішним з конкретними домовленостями", а також прокоментував можливий візит президента Штатів Джо Байдена в Україну.

Джерело: hromadske

Пряма мова Кулеби: "Безумовно, ми працюємо і над зворотним візитом. Я переконаний, що за час свого президентства Джо Байден приїде в Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є важливим пріоритетом зовнішньої політки США".

"Зараз ми до них, потім вони до нас".

"Україна дуже гідно себе поводила під час внутрішньополітичної кризи у США.

Найкращим свідченням цього є той факт, що Україна має повну підтримку Республіканської та Демократичної партій".

Деталі: Кулеба розповів про хід візиту Зеленського до США. Назвав його "дуже успішним з конкретними домовленостями".

Щодо можливого візиту Байдена в Україну міністр закордонних справ зазначив, що наразі ніяких конкретних домовленостей немає.

Крім того, Кулеба запевнив, що у Байдена немає ніякої персональної образи на Зеленського, а також Україну, через заяви, які лунали раніше, щодо нібито втручання України у президентські вибори у США.

Нагадаємо:

Теми: СШАУкраїнаЗеленськийКулеба Дмитро


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