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Зеленський буде у Вашингтоні 31 серпня і 1 вересня, потім поїде до Каліфорнії – посол

Понеділок, 30 серпня 2021, 08:35

Під час офіційного візиту в США президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня і 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала на своїй сторінці у Facebook посол України в США Оксана Маркарова.

Маркарова наголосила, що план заходів у Вашингтоні розпланований і узгоджений обома сторонами.

"З уже запланованого в Вашингтоні - зустріч президентів України та США у Білому Домі, основні складові цієї зустрічі уже розплановані та узгоджені обома сторонами, зустрічі з очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента та першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановане відкриття Українського Дому, а також відвідання знакових для відносин України та США місць Вашингтона", - написала посол.

У неділю стало відомо, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Це вже друге перенесення цієї зустрічі за останній час. 10 днів тому у Вашингтоні повідомили про перенесення зустрічі Байдена з Зеленським з 30 на 31 серпня. Днями у Байдена підтвердили, що попри події у Афганістані, плани щодо зустрічі 31 серпня лишаються незмінними. 

Раніше повідомлялося, що 1 вересня у Зеленського були призначені зустрічі з представниками IT-індустрії у Каліфорнії.

Про плани української сторони дивіться у відеоформаті  або читайте у матеріалі "Оборонна угода, Чорне море та НАТО: чого чекати від візиту Зеленського до США"

Теми: ЗеленськийБайденСШАміжнародні відносини


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