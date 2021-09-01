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США і Україна підписали меморандум про космічні польоти

Середа, 1 вересня 2021, 02:42

Штати і Україна уклали Меморандум про взаєморозуміння у сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Меморандумом створюються правові підстави та механізми спільного використання космічної ситуаційної обізнаності з метою підвищення безпеки космічних польотів, обміну послугами та інформацією.

Зазначене забезпечить Україні створення умов для отримання від Космічного командування США інформації та послуг з космічної ситуаційної обізнаності".

Деталі: У результаті Україна отримає дані щодо чисельного і якісного складу орбітальних угруповань діючих космічних апаратів космічних систем, зможе оцінити їх загальні функціональні можливості за основними просторовими і часовими характеристиками, визначити космічні об’єкти для спостереження вітчизняними засобами, зокрема радіолокаційними.

Відтак, це надасть можливість ідентифікувати діючі космічні апарати у всіх доступних відкритих ресурсах і моделювати їх орбітальний політ, досліджувати їх функціональні можливості, формувати вітчизняний головний та часткові каталоги космічних об’єктів, удосконалювати їх кількісні та якісні характеристики.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський зустрівся із керівником NASA Біллом Нельсоном, де обговорили участь вітчизняних підприємств у проекті "Антарес", програмі дослідження Місяця "Артеміда". 

Українська правда
Теми: СШАУкраїнакосмос


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