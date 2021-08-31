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Зеленський зустрівся із керівником NASA: обговорювали проєкти, до яких може долучитись Україна

Вівторок, 31 серпня 2021, 21:19
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зустрівся із керівником NASA Біллом Нельсоном, де обговорили участь вітчизняних підприємств  у проекті "Антарес", програмі дослідження Місяця "Артеміда". 

Джерело: Офіс президента 

Деталі: Зеленський каже, що "Україна має знову стати космічною державою". За його словами, наша держава зацікавлена у відродженні науково-технічного потенціалу та розглядає співпрацю з NASA як важливий компонент розвитку вітчизняної космічної галузі.

Сторони обговорили перспективи участі українських підприємств у проекті "Антарес", програмі дослідження Місяця "Артеміда", а також проекти, до яких Україна може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями.

Нельсон також  прийняв запрошення відвідати Україну. 

Українська правда
Теми: Зеленськийкосмос


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