Зеленський зустрівся із керівником NASA: обговорювали проєкти, до яких може долучитись Україна

Президент Володимир Зеленський зустрівся із керівником NASA Біллом Нельсоном, де обговорили участь вітчизняних підприємств у проекті "Антарес", програмі дослідження Місяця "Артеміда".

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський каже, що "Україна має знову стати космічною державою". За його словами, наша держава зацікавлена у відродженні науково-технічного потенціалу та розглядає співпрацю з NASA як важливий компонент розвитку вітчизняної космічної галузі.

Сторони обговорили перспективи участі українських підприємств у проекті "Антарес", програмі дослідження Місяця "Артеміда", а також проекти, до яких Україна може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями.

Нельсон також прийняв запрошення відвідати Україну.