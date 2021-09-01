Зеленський: "Ми не просимо подарунків – нам потрібні можливості"
Під час візиту до Штатів президент України Володимир Зеленський сказав, що нинішньої підтримки з боку НАТО замало, також наголосив на необхідності будувати український сучасний флот, і для цього потрібні можливості.
Джерело: Зеленський під час презентації програми трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона неподалік столиці США, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Ми вдячні за підтримку України в басейнах Чорного та Азовського морів, зокрема за проведення військових навчань.
Люди бачать підтримку з боку НАТО і те, що ми не наодинці (у боротьбі з російською агресією). Така присутність важлива на психологічному рівні, але чи достатньо цього? Ні!"
Деталі: Країни Заходу розглядають вступ України в НАТО як стратегію, "а для нас це тактика", наголосив він, підкресливши нагальність цього питання.
"Немає часу на стратегію, – зазначив Зеленський, – триває тимчасова окупація Криму, де зосереджено 80 тисяч військових Російської Федерації та десятки тисяч зосереджено вздовж українського кордону".
"Наша стратегія – це тактика", – додав він.
Президент підкреслив, що Україні необхідно будувати власний сучасний флот. Для цього їй потрібні партнери з НАТО, а також країн Чорноморського узбережжя.
"Ми не просимо подарунків – нам потрібні можливості, доступ до дешевих кредитів", – наголосив президент. За його словами, для першої черги побудови флоту потрібно 15 млрд доларів.
Нагадаємо:
- Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня і 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії.
- Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться 1 вересня.