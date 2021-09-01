Зеленський: "Ми не просимо подарунків – нам потрібні можливості"

Під час візиту до Штатів президент України Володимир Зеленський сказав, що нинішньої підтримки з боку НАТО замало, також наголосив на необхідності будувати український сучасний флот, і для цього потрібні можливості.

Джерело: Зеленський під час презентації програми трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона неподалік столиці США, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми вдячні за підтримку України в басейнах Чорного та Азовського морів, зокрема за проведення військових навчань.

Люди бачать підтримку з боку НАТО і те, що ми не наодинці (у боротьбі з російською агресією). Така присутність важлива на психологічному рівні, але чи достатньо цього? Ні!"

Деталі: Країни Заходу розглядають вступ України в НАТО як стратегію, "а для нас це тактика", наголосив він, підкресливши нагальність цього питання.

"Немає часу на стратегію, – зазначив Зеленський, – триває тимчасова окупація Криму, де зосереджено 80 тисяч військових Російської Федерації та десятки тисяч зосереджено вздовж українського кордону".

"Наша стратегія – це тактика", – додав він.

Президент підкреслив, що Україні необхідно будувати власний сучасний флот. Для цього їй потрібні партнери з НАТО, а також країн Чорноморського узбережжя.

"Ми не просимо подарунків – нам потрібні можливості, доступ до дешевих кредитів", – наголосив президент. За його словами, для першої черги побудови флоту потрібно 15 млрд доларів.

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