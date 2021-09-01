Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Біля Красногорівки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гармат

Середа, 1 вересня 2021, 07:38
Фото: штаб ООС

За добу 31 серпня зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник двічі застосовував міномети 120-го калібру, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Красногорівки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля Мар’їнки противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У штабі уточняють, що за добу бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПутін влаштував школярам "урок історії" і заплутався: поправив обізнаний учень

Українка зі світовим рекордом виграла "золото" Паралімпіади у штовханні ядра

Трухін вперше прокоментував скандальну ДТП: Вдарився головою і знає "замовників"  

Партнерство, гроші і енергетика: у Білому домі анонсували домовленості Байдена і Зеленського

Росія поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів і ЗРК – Лукашенко

НАН України дала прогноз на вересень: нових випадків коронавірусної хвороби буде більше

Усі новини...
ООС
Бойовики на Донбасі стріляли поблизу Нью-Йорка
Стало відоме ім’я бійця, який загинув на Донбасі
Російські окупанти вбили українського військового, ще одного поранили
Останні новини
16:35
інфографікаЗа 2 місяці в Україні уклали майже 11,5 тисяч земельних угод
16:32
відеоПутін влаштував школярам "урок історії" і заплутався: поправив обізнаний учень
16:05
Кулеба відповів Лаврову на слова про відсутність "великого розуму" у Зеленського
16:04
Ціна на газ у Європі стрибнула вище 630 доларів за тисячу кубометрів
16:00
Українка зі світовим рекордом виграла "золото" Паралімпіади у штовханні ядра
15:46
Кіркорову остаточно заборонили в’їзд до Литви
15:42
Папа Римський помилково процитував Путіна замість Меркель
15:41
Трухін вперше прокоментував скандальну ДТП: Вдарився головою і знає "замовників"  
15:39
Позики і гарантії на 3 мільярди доларів і більше: Мінекономіки підписало меморандум з Ексімбанком США
15:34
Білий дім: Україна має продовжити реформи на шляху до НАТО
Усі новини...