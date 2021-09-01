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Окупанти утримують кримського татарина в СІЗО Сімферополя у нелюдських умовах

Середа, 1 вересня 2021, 12:25

В окупованому Криму кримського татарина, релігійного діяча Раїфа Февзієва, якого арештували 17 серпня, утримують у СІЗО Сімферополя у нелюдських умовах.

Джерело: повідомлення уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової у Facebook

Дослівно: "Кримського татарина, релігійного діяча Раїфа Февзієва, незаконно заарештованого після масових обшуків 17 серпня 2021 року в тимчасово окупованому Криму, утримують в СІЗО м. Сімферополя у нелюдських умовах та під постійним відеонаглядом.

У камері площею 11 квадратних метрів перебуває 8 осіб, за наявності лише 6 спальних місць. Серед утримуваних - особа з психічними розладами, що становить загрозу життю Раїфа Февзієва та інших його співкамерників. Через відсутність належної системи вентиляції, у приміщенні постійна вологість та пліснява на стінах".

Деталі: Денісова заявила, що такі умови тримання та бездіяльність керівництва СІЗО порушують права Февзієва на життя, належні умови утримання та на повагу до приватного життя, закріплені статтями 2, 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також пунктами 10 та 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

Вона звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів щодо відновлення прав Февзієва.

Передісторія:

  • З початку окупації півострова Росією у 2014 році у Криму зафіксували 43 випадки насильницьких зникнень.

Теми: Кримокупаціякримські татари


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