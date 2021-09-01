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Українська збірна у восьмий день Паралімпіади завоювала 8 медалей

Середа, 1 вересня 2021, 18:29

Українська збірна на Паралімпійських іграх в Токіо за восьмий день змагань завоювала 2 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: "Золото" виграли плавець Максим Крипак (плавання вільним стилем, дистанція 400 м) і атлетка Анастасія Москаленко (штовхання ядра).

Стрілець Василь Ковальчук (кульова стрільба з пневматичної гвинтівки, мікст, лежачи на 10 м) і плавець Олексій Федина (плавання брасом на 100 м) завоювали срібні нагороди.

Бронзовими медалістами стали Ірина Щетнік (кульова стрільба з пневматичної гвинтівки, мікст, лежачи на 10 м), тенісисти Іван Травень і Лев Кац (настільний теніс), а також плавчині Яна Бережна та Ярина Матло (плавання брасом на 100 м).

Паралімпійські ігри в Токіо проходять з 24 серпня по 9 вересня.

Українські спортсмени завоювали на них вже 75 нагород - 17 золотих, 35 срібних і 23 бронзових.

У загальному медальному заліку українська збірна займає 6 місце, за загальним кількість завойованих нагород - 4-е.

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Теми: ПаралімпіадаУкраїна
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