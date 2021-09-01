Окупанти 4 рази порушили "тишу", втрат немає – штаб ООС

Від початку цієї доби російські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню, українські військові відповідали на ворожі обстріли.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, у напрямку Золотого-4 російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ з протитанкових ракетних комплексів.

Також біля Авдіївки ворог застосовував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.

Поблизу Новозванівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Окрім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційні військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона повідомила представників Місії ОБСЄ.