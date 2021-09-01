Окупанти 4 рази порушили "тишу", втрат немає – штаб ООС
Від початку цієї доби російські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню, українські військові відповідали на ворожі обстріли.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, у напрямку Золотого-4 російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ з протитанкових ракетних комплексів.
Також біля Авдіївки ворог застосовував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.
Поблизу Новозванівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Окрім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційні військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона повідомила представників Місії ОБСЄ.