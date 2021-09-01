Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський передав Байдену список полонених: Як США можуть допомогти?

Середа, 1 вересня 2021, 21:39
Зеленський передав Байдену список полонених: Як США можуть допомогти?
Скріншот із трансляції зустрічі

Президент України Володимир Зеленський просить президента Сполучених Штатів Америки вплинути на Росію заради звільнення українських полонених та політв'язнів; українська делегація передала в Білий дім список із 450 осіб. 

Джерело: вихід до преси президентів перед зустріччю у Вашингтоні, відео телеканалу "Дом" і Newsmax.com 

Пряма мова Зеленського: "Дуже чутливе питання. Ми сьогодні зранку передали Вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України, ми їх підготували, ці списки – людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, у тимчасово окупованому Криму, в Росії, Москві. 

Їх біля 450 людей. Яку роль, яку допомогу можуть надати Сполучені Штати?".

Деталі: Також Зеленський сказав, що його в переговорах із Байденом цікавить, зокрема, яка роль може бути у США в плані залучення їх до врегулювання конфлікту на Донбасі. 

Цьому передувало :Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 30 серпня повідомила, що президенту Володимиру Зеленському готували списки політв'язнів Кремля, полонених та зниклих безвісти, аби він передав їх Джо Байдену під час візиту в США.

Чому це важливо: Росія вже 7 років переслідує у Криму прихильників єдності півострова з Україною, залякує обшуками й кидає за грати кримських татар та інших активістів. На сході України проросійські бойовики утримують в полоні патріотів України.

Росія є учасницею переговорів у форматі Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ, ОБСЄ), саме там раніше домовлялися про взаємне звільнення полонених. Однак останнім часом обміни гальмуються з боку Росії та її маріонеток ОРДЛО.  

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийБайденСШАполоненіполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Зеленський
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Останні новини
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
Усі новини...
Реклама: