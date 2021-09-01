Зеленський передав Байдену список полонених: Як США можуть допомогти?

Президент України Володимир Зеленський просить президента Сполучених Штатів Америки вплинути на Росію заради звільнення українських полонених та політв'язнів; українська делегація передала в Білий дім список із 450 осіб.

Джерело: вихід до преси президентів перед зустріччю у Вашингтоні, відео телеканалу "Дом" і Newsmax.com

Пряма мова Зеленського: "Дуже чутливе питання. Ми сьогодні зранку передали Вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України, ми їх підготували, ці списки – людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, у тимчасово окупованому Криму, в Росії, Москві.

Їх біля 450 людей. Яку роль, яку допомогу можуть надати Сполучені Штати?".

Деталі: Також Зеленський сказав, що його в переговорах із Байденом цікавить, зокрема, яка роль може бути у США в плані залучення їх до врегулювання конфлікту на Донбасі.

Цьому передувало :Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 30 серпня повідомила, що президенту Володимиру Зеленському готували списки політв'язнів Кремля, полонених та зниклих безвісти, аби він передав їх Джо Байдену під час візиту в США.

Чому це важливо: Росія вже 7 років переслідує у Криму прихильників єдності півострова з Україною, залякує обшуками й кидає за грати кримських татар та інших активістів. На сході України проросійські бойовики утримують в полоні патріотів України.



Росія є учасницею переговорів у форматі Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ, ОБСЄ), саме там раніше домовлялися про взаємне звільнення полонених. Однак останнім часом обміни гальмуються з боку Росії та її маріонеток ОРДЛО.