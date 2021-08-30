Зеленський повезе Байдену список в’язнів Кремля – Денісова

Президент Володимир Зеленський поїде в США із списком політв'язнів Кремля, полонених та зниклих безвісти.

Джерело: уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова в ефірі "Україна 24", цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я знаю, що президенту готували всі ці списки: всіх і зниклих безвісти, і полонених, заручників та політв'язнів. Знаю, що президент відвезе їх до Америки. Знаю, що всі ці питання там порушуватимуть і обговорюватимуть".

Деталі: За словами Денісової, президент представить ці списки очільнику Білого дому Джо Байдену.

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