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Зеленський повезе Байдену список в’язнів Кремля – Денісова

Понеділок, 30 серпня 2021, 20:52

Президент Володимир Зеленський поїде в США із списком політв'язнів Кремля, полонених та зниклих безвісти. 

Джерело: уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова в ефірі "Україна 24", цитує "Інтерфакс-Україна" 

Пряма мова: "Я знаю, що президенту готували всі ці списки: всіх і зниклих безвісти, і полонених, заручників та політв'язнів. Знаю, що президент відвезе їх до Америки. Знаю, що всі ці питання там порушуватимуть і обговорюватимуть".

Деталі: За словами Денісової, президент представить ці списки очільнику Білого дому Джо Байдену. 

Нагадаємо:

  • Білий дім вдруге відклав заплановані переговори президентів України та США. Зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена запланована 1 вересня.

Теми: ЗеленськийБайденполоненіполітв'язні
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