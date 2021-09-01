США нададуть Україні "Джавеліни" – спільна заява країн

У спільній заяві двох країн під час візиту президента Володимира Зеленського до США йдеться про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.

Джерело: заява щодо партнерства США та України, опублікована на сайті Офісу президента

Деталі: Вказується, що Україна й Сполучені Штати активізують Комісію стратегічного партнерства (КСП), яка буде переорієнтована та забезпечена ресурсами для подолання викликів 21-го століття. Для відзначення підвищеного статусу партнерства країн міністр закордонних справ України та державний секретар США планують затвердити нову Хартію на засіданні КСП цієї осені у Вашингтоні.

У спільній заяві виокремлено ряд розділів.

Зокрема, перший зазначається розділ про безпеку та оборону. У ньому йдеться, що у 21 столітті держави не можуть змінювати кордони силою, а Росія порушила це базове правило.

США обіцяють і надалі працювати разом із Україною для притягнення Москви до відповідальності за її агресію. Вашингтон, як і раніше, висловлює непохитну підтримку цілісності та суверенітету України.

США також підтримують зусилля України у Кримській платформі щодо відновленню контролю над окупованою територією та закликають Росію припинити вогонь на сході нашої держави.

Наступний пункт стосується поглиблення стратегічного співробітництва у сфері оборони. Йдеться про те, що Україна та США завершили підготовку Стратегічної оборонної рамкової угоди, яка створює основу для посилення стратегічного співробітництва країн у сфері оборони та безпеки. Там також йдеться про впровадження реформ у цих сферах, поглиблення співпраці у таких сферах, як чорноморська безпека, кібербезпека, обмін розвідувальною інформацією та протидія російській агресії.

США також нагадали, що підтримують євроатлантичні прагнення України. Вказується, що Київ має право обирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити до НАТО.

Сполучені Штати також підтвердили надання нового пакету безпекової допомоги в обсязі 60 мільйонів доларів, що включає бронебійні системи "Джавелін" та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання, яке дасть змогу Україні більш ефективно захищати себе від російської агресії.

Країни також завершили підготовку Угоди про дослідження, розробку, випробування та оцінку, яка забезпечує основу для двостороннього військово-технічного співробітництва та співпраці у сфері озброєнь.

Окрім того, Вашингтон вітає прогрес Києва у реформування секторів оборони. США також мають намір продовжувати програму навчання та тренувань відповідно до статусу України як Партнера НАТО з розширеними можливостями.

У заяві також йдеться, що США підтримують план України з реформування Служби безпеки України шляхом упорядкування та чіткого визначення її повноважень та посилення правил, які захищають права людини та забезпечують ефективний громадський нагляд.

Сторони також порушили питання співпраці у сфері кібербезпеки. Зокрема, у жовтні уряди України та США планують провести в Києві 4-те засідання Двостороннього українсько-американського Кібердіалогу для сприяння двосторонньому співробітництву в галузі кібербезпеки.

Країни також досягли домовленості щодо підтримки безпечного цілодобового зв’язку через Національний центр США зі зменшення ризику ядерної небезпеки. Україна та США також погодились продовжити на сім років дію Угоди щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, підписаної у 1993 році.

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