США пообіцяли Україні майже $500 млн на реформи

Сполучені Штати планують виділити Україні до кінця 2021 року 463 мільйони доларів на втілення реформ.

Джерело: спільна заява США і України, опублікована на сайті українського президента

Деталі: У заяві зазначається, що уряд США з 2014 року надав Україні на реформи майже 2 мільярди доларів допомоги та планує виділити ще понад 463 мільйони доларів допомоги цього року, у тому числі на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління та децентралізацію, приватизацію й судову реформу.

З метою втілення реформ, які посилюють її демократичні інститути, зміцнюють права людини та забезпечують справедливість, Україна розробляє амбітний та всеосяжний План трансформації, який буде розглянуто на наступному засіданні Комісії стратегічного партнерства.

Нагадаємо: 1 вересня у Білому домі відбувається зустріч президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського.