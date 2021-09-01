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США та Україна у заяві згадали про конкурс на керівника САП та захист незалежності НАБУ

Середа, 1 вересня 2021, 23:32

Українська сторона у спільній заяві із США обіцяє негайне обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, захист повноважень директора Національного антикорупційного бюро та забезпечення прозорого та надійного процесу відбору наступника.

Джерело: заява щодо партнерства США та України, опублікована на сайті Офісу президента 

Дослівно: " Водночас Україна має намір розбудовувати успішно створену незалежну антикорупційну інфраструктуру для реалізації життєво важливих ініціатив, які захищають незалежність та покращують ефективність цих інституцій у викоріненні корупції та притягненні до відповідальності корумпованих осіб. 

Ці кроки включають негайне обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора відповідно до найкращих міжнародних практик та ухвалення законодавства для захисту повноважень Директора Національного антикорупційного бюро України, а також забезпечення прозорого та надійного процесу відбору наступника".

Деталі: У заяві вказується, що Україна реалізовує реформаторський порядок денний за підтримки США.

У тексті йдеться про плани України реформувати свій судовий сектор відповідно до найкращих міжнародних практик. 

Водночас, США підтримують ці стратегічні ініціативи. 

Нагадаємо:

  • Четверо членів комісії по обранню керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили про проблеми із конкурсом та спроби вплинути зсередини на його результати та у зв’язку з цим не виключають свого виходу з комісії.
  • Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.

Українська правда
Теми: ЗеленськийАнтикорупційна прокуратураНАБУСШАБайден


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