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Члени комісії з відбору керівника САП пригрозили вийти з процесу через спроби впливу на конкурс

Понеділок, 30 серпня 2021, 16:16
Члени комісії з відбору керівника САП пригрозили вийти з процесу через спроби впливу на конкурс

Четверо членів комісії по обранню керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили про проблеми із конкурсом та спроби вплинути зсередини на його результати та у зв’язку з цим не виключають свого виходу з комісії.

Про це йдеться у листі членів конкурсної комісії до генерального прокурора Ірини Венедиктової, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Лист, датований 23 серпня, надіслали Роман Куйбіда, Нона Цоцорія, Драго Кос та Томас А. Файрстоун – представники ради прокурорів у комісії. Всього комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб, ще 7 представників делеговані Верховною радою.

У листі відзначається, що він надісланий на додаток до іншого листа від 8 січня, у якому члени вже висловлювали своє занепокоєння через повільне просування роботи комісії.

"Як ви знаєте, ми були призначені в комісію приблизно рік тому. Однак новий спеціальний прокурор по боротьбі з корупцією досі не призначений. Ми серйозно стурбовані чутками про спроби декого в уряді вплинути на процес, щоб віддати перевагу (або виключити) певних кандидатів", - йдеться у листі.

Куйбіда, Цоцорія, Кос та Файрстоун стверджують, що інформація про спроби впливу надійшла з декількох незалежних надійних джерел, деякі з них висловлювалися публічно.

"Серед іншого, глава Національного антикорупційного бюро (НАБУ) нещодавно заявив, що, на його думку, на цей процес, можливо, могли негативно вплинули політичні сили.

Ці твердження також узгоджуються з деякими аспектами нашого власного досвіду роботи з комісією, який включає явно штучні затримки, незрозумілі позиції деяких членів комісії щодо доброчесності деяких кандидатів, і те, що видається надмірним акцентом на кількості кандидатів, які повинні пройти у фінальний раунд, а не на їх кваліфікації і, що найважливіше, їх доброчесності", - сказано у листі до Венедиктової.

Куйбіда, Цоцорія, Кос та Файрстоун кажуть, що можуть переглянути свою участь у комісії у зв’язку з зазначеними обставинами.

"Ці ознаки неналежного впливу змусили нас серйозно засумніватися в тому, чи можемо ми продовжувати брати участь в роботі комісії так, щоб це відповідало нашим зобов’язанням справедливому і прозорому процесу", - йдеться у листі.

Водночас,  вони готові продовжити свою участь у роботі комісії, якщо буде забезпечена її незалежність.

"Незважаючи на всі проблеми, робота комісії просувається вперед і, як ми сподіваємося, близька до завершення. Ми сподіваємося, що всі члени комісії працюватимуть незалежно і оперативно, щоб завершити процес відбору якомога швидше.

Ми також сподіваємося, що ви допоможете нам в забезпеченні доброчесності і незалежності комісії - чинників, які ми вважаємо абсолютно необхідними для нашої подальшої участі", - сказано у листі.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційна прокуратураУкраїнакорупція
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