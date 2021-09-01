Україна пообіцяла США карати жорсткіше за насильство проти ЛГБТ і ксенофобію
Україна пообіцяла Сполученим Штатам посилити покарання за ксенофобію та насильство проти представників спільноти ЛГБТ.
Джерело: спільна заява щодо стратегічного партнерства України та США, Офіс президента
Дослівно: "За підтримки США Україна продовжуватиме зміцнювати повагу до прав людини, громадянських та основних свобод, відповідно до міжнародних стандартів та зобов’язань, а також боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+.
Україна планує посилити відповідальність за насильство проти будь-якої особи незалежно від статі, раси, етнічної приналежності, релігії, сексуальної орієнтації чи політичних поглядів, у тому числі через законодавство".
Деталі: Також відзначається, що Україна та США мають намір продовжувати притягати Росію до відповідальності за порушення на тимчасово окупованих територіях України та домагатися звільнення політв’язнів і заручників, які утримуються на цих територіях.
Нагадаємо:
- У серпні 2021 року у посольстві США застерегли своїх громадян в Україні у зв’язку з запланованим проведенням в українських містах ЛГБТК-прайдів.
- Минулого року наприкінці серпня в Одесі відбувся Марш рівності, куди прийшли його противники - представники організації "Традиція і порядок". Вони почали ображати присутніх нецензурною лексикою, в результаті чого між двома групами виникла бійка.
- Хтось із присутніх застосував сльозогінний газ, незважаючи на присутність правоохоронців, які охороняли ЛГБТ-марш.
- Посол Великої Британії в Україні та посольство Швейцарії тоді засудили насильство на одеському Марші рівності.