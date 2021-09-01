Україна пообіцяла США карати жорсткіше за насильство проти ЛГБТ і ксенофобію

Україна пообіцяла Сполученим Штатам посилити покарання за ксенофобію та насильство проти представників спільноти ЛГБТ.

Джерело: спільна заява щодо стратегічного партнерства України та США, Офіс президента

Дослівно: "За підтримки США Україна продовжуватиме зміцнювати повагу до прав людини, громадянських та основних свобод, відповідно до міжнародних стандартів та зобов’язань, а також боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+.

Україна планує посилити відповідальність за насильство проти будь-якої особи незалежно від статі, раси, етнічної приналежності, релігії, сексуальної орієнтації чи політичних поглядів, у тому числі через законодавство".

Деталі: Також відзначається, що Україна та США мають намір продовжувати притягати Росію до відповідальності за порушення на тимчасово окупованих територіях України та домагатися звільнення політв’язнів і заручників, які утримуються на цих територіях.

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