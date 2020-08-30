В Одесі зірвали ЛГБТ-марш: 16 затриманих, постраждали поліцейські

В Одесі проведення Маршу рівності закінчилося бійкою між представниками ЛГБТ-спільноти та націоналістами, 16 осіб затримано, постраждало 2 поліцейських.

Джерело: "Думська", поліція Одеської області

Думська

Деталі: Як пише "Думська", фестиваль "Одеса-Прайд 2020" проходив на Приморському бульварі, куди прийшли і представники організації "Традиція і порядок". Будучи противниками маршу, вони почали ображати присутніх нецензурною лексикою, в результаті чого між двома групами виникла бійка.

Хтось із присутніх застосував сльозогінний газ, незважаючи на присутність правоохоронців, які охороняли ЛГБТ-марш. Поки поліцейським вдалося розвести ворогуючі по різні боки Думської площі, у натовпі виникло декілька бійок, в тому числі за участю правоохоронців.

За даними видання, один поліцейський отримав серйозне поранення, і його з місця події забрала "швидка".

Водночас поліція Одещини повідомляє, що до Приморського відділу поліції з Думської площі доставили шістнадцятьох порушників громадського порядку.

Дослівно поліція: "Під час акції на підтримку квір-культури група їхніх противників у натовпі розпилила газ та закидала людей яйцями. В результаті неправомірних дій молодиків до медичного закладу доставили двох поліцейських.

Зараз у всіх правопорушників у територіальному відділі поліції відбирають пояснення. Відносно них будуть складені протоколи за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України".