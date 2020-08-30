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В Одесі зірвали ЛГБТ-марш: 16 затриманих, постраждали поліцейські

Неділя, 30 серпня 2020, 18:17
Думська

В Одесі проведення Маршу рівності закінчилося бійкою між представниками ЛГБТ-спільноти та націоналістами, 16 осіб затримано, постраждало 2 поліцейських.

Джерело: "Думська", поліція Одеської області

 
Думська

Деталі: Як пише "Думська", фестиваль "Одеса-Прайд 2020" проходив на Приморському бульварі, куди прийшли і представники організації "Традиція і порядок". Будучи противниками маршу, вони почали ображати присутніх нецензурною лексикою, в результаті чого між двома групами виникла бійка.

Хтось із присутніх застосував сльозогінний газ, незважаючи на присутність правоохоронців, які охороняли ЛГБТ-марш. Поки поліцейським вдалося розвести ворогуючі по різні боки Думської площі, у натовпі виникло декілька бійок, в тому числі за участю правоохоронців.

За даними видання, один поліцейський отримав серйозне поранення, і його з місця події забрала "швидка".

Водночас поліція Одещини повідомляє, що до Приморського відділу поліції з Думської площі доставили шістнадцятьох порушників громадського порядку.

 

Дослівно поліція: "Під час акції на підтримку квір-культури група їхніх противників у натовпі розпилила газ та закидала людей яйцями. В результаті неправомірних дій молодиків до медичного закладу доставили двох поліцейських.

 

Зараз у всіх правопорушників у територіальному відділі поліції відбирають пояснення. Відносно них будуть складені протоколи за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України".

Українська правда
Теми: ЛГБТОдесаполіція


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