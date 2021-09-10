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Росія і Білорусь поки не думають про введення єдиної валюти – Пєсков

П'ятниця, 10 вересня 2021, 14:54

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що про перспективу запровадження єдиної валюти між Росією і Білоруссю мови поки не йде. 

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Поки про це не йдеться".

Деталі: На уточнююче запитання, які перспективи цього, Пєсков сказав: "Поки вони не розлядаються".

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключив можливості повернення до питання про єдину валюту.

Пряма мова Лукашенко: "Коли ми вивчали цю проблему, тоді Центральний банк Росії і наш Національний банк в один голос попросили до цього питання поки не підходити. Вони заявили, що ні вони, ні наші країни не готові до цього. Ми з президентом, почувши їх, відклали цю проблему в сторону. Але це не означає, що ми до неї не повернемося".

Про це він заявив після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Теми: РосіяБілорусьвалютагроші


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