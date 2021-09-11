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Ноутбуки для вчителів: уряд підозрює корупційну змову на мільйони гривень

Субота, 11 вересня 2021, 09:45
Ноутбуки для вчителів: уряд підозрює корупційну змову на мільйони гривень
Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Тендери щодо закупівлі ноутбуків для вчителів направлені на повторну експертизу через підозру в корупційній змові.

Джерело: віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook

Дослівно: "Разом з СБУ та МОН ми запідозрили корупційну змову з ноутбуками для вчителів на мільйони гривень.

Усі тендери активні і зараз направлені на повторну експертизу для перевірки документів. Зробимо це впродовж 7 днів".

Деталі: За словами Федорова, шахраї, називаючись представниками членів уряду, почали домовлятися про розподіл по областях переможців закупівель із подальшим отриманням "відкатів".

Він пообіцяв повідомити деталі на брифінгу в понеділок.

"В Україні роками наживалися на подібних "схемах" з тендерними закупівлями, але так, як раніше, уже не буде. Цифровізація допомагає побудувати максимально прозорі процеси та справедливі умови", - підкреслив віцепрем'єр.

Що передувало: Мінцифра та Міносвіти цього року планують забезпечити ноутбуками понад 60 тисяч вчителів - на це в держбюджеті виділено 980 млн грн.

Читайте також: Цифровізація освітньої сфери: як 60 тисяч вчителів отримають ноутбуки до кінця року

Українська правда

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Теми: Федоровкорупціяосвіта
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