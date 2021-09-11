Кулеба про можливе поглинання Білорусі Росією: "ще 1000 км джерела небезпеки"

Україна отримає уздовж своїх північних кордонів ще "тисячу кілометрів джерела небезпеки", якщо Російська Федерація у тій чи іншій формі поглине Білорусь.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми"Свободи слова", коментуючи наміри Владіміра Путіна та Александра Лукашенка щодо розбудови "союзної держави".

"Щоби продемонструвати серйозність своїх намірів щодо інтеграції в рамках союзної держави навмисно вводиться наратив не лише про плани економічної інтеграції з 28 програм, але і спільний оборонний простір. Ми маємо уважно стежити за навчаннями "Запад-2021", тому що ті сценарії, які там відпрацьовуються, несуть дуже серйозні ризики. І ми розуміємо: якщо Росія поглине Білорусь у тій чи іншій формі, то ми отримаємо ще 1000 км джерела небезпеки для суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Дмитро Кулеба.

Також він додав, що Лукашенко, хоч і навчився вести гру з Росією, "лише робить вигляд, що керує ситуацією", і насправді глибину інтеграції визначає Путін.

Нагадаємо, 9 вересня Путін і Лукашенко зустрілись у Москві. Під час цього візиту Мінськ погодив усі 28 дорожних карт інтеграції Росії та Білорусі.

Детальніше про це - у статті Примус до інтеграції: які наслідки матиме угода Лукашенка з Путіним.