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ЄС відмовляє Україні не через реформи, а через політику – Кулеба

Субота, 11 вересня 2021, 14:02
ЄС відмовляє Україні не через реформи, а через політику – Кулеба

Західні країни використовують тему проблем із реформами в Україні, щоб не визнавати своєї неготовності говорити про її членство.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час форуму YES-Brainstorming зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Хочу, щоб мене зрозуміли правильно – ми є прихильниками реформ і ми впроваджуємо реформи. Проте я відверто стомився від того, коли нас тримають на гачку реформ, щоб не визнавати правду – не Україна не готова до шляху до ЄС, а ЄС неготовий приймати Україну", – заявив міністр.

За словами Кулеби, нинішні відносини між Україною та ЄС можна охарактеризувати як "стратегічну невизначеність".

"Ми питаємо, що нам зробити заради членства у ЄС, але нам не дають відповіді і лише кажуть – працюйте далі", – заявив він.

"Прийняття до ЄС залежить не лише від реформ – це й також і політичне питання. А політично ЄС не готовий говорити про членство України. І це не залежить від реформ", – заявив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд під час виступу на YES-Brainstorming повторила свою заяву в інтерв'ю ЄвроПравді про те, що Україну від членства в ЄС відділяють ще роки роботи.

В інтерв’ю ЄвроПравді Керсті Кальюлайд сказала також, що Україна не зможе стати членом НАТО, доки не поверне всі окуповані території. Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроЄС
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