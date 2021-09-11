Cейм Литви затвердив наказ президента, що розширює повноваження військових на кордоні

Сейм Литви затвердив рішення президента про розширення повноважень військових на кордоні з Білоруссю в умовах надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Парламент затвердив декрет президента, підписаний ще у серпні, у п’ятницю 10 вересня.

Розширення повноважень передбачає, що військові, залучені до патрулювання кордону, юридично можуть давати обов’язкові для виконання вказівки фізичним та юридичним особам, переслідувати і затримувати людей, які ігнорують вказівки, затримувати підозрюваних у скоєнні злочину, зупиняти та оглядати транспортні засоби і людей та вантаж, які в них перебувають, за необхідності застосовувати спецзасоби.

Такі повноваження військовим надаються лише на ділянці кордону та у місцях тимчасового поселення мігрантів, які незаконно перетнули кордон.

Рішення про розширення повноважень військових має ухвалювати Сейм. Між сесіями парламенту це може зробити президент, але в такому разі наказ має бути затверджений на найближчому засіданні Сейму.

Як відомо, за 2021 рік через кордон Білорусі до Литви прибула безпрецедентна кількість нелегальних мігрантів - понад 4000 осіб. Литва у зв’язку з цим оголосила режим надзвичайної ситуації та залучила військових до патрулювання кордону.

Від напливу мігрантів потерпають також сусідні Латвія та Польща. Країни вважають це гібридною помстою режиму Лукашенка за їхню позицію щодо репресій у Білорусі.

Нагадаємо, Польща запровадила надзвичайний стан у прикордонних районах та вже спорудила 50 км загорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю.

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