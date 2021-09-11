Біля берегів Англії перехопили елітну яхту з 2 тоннами кокаїну

Британські правоохоронці перехопили у морі біля Плімута елітну яхту під прапором Ямайки, на борту якої виявилося понад 2000 кг кокаїну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Яхту з назвою Kahu, що прямувала з Карибського моря, зупинили у четвер за 80 миль від берега у міжнародних водах. Знайдений на борту кокаїн оцінюють у близько 160 млн фунтів стерлінгів (близько 220 млн доларів США).

Правоохоронці затримали 6 осіб - громадян Нікарагуа та одного британця. Їм від 24 до 49 років, повідомило Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA). Чоловікам оголосили підозру у наркоторгівлі та помістили під варту.

Фото NCA/PA

Яхту перехопили завдяки співпраці британських відомств з австралійськими, до перехоплення її певний час вже відстежували силовики.

Фото NCA

Силовики допускають, що кокаїн планували збувати на території Британії.