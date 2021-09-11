Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Біля берегів Англії перехопили елітну яхту з 2 тоннами кокаїну

Субота, 11 вересня 2021, 16:53
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Британські правоохоронці перехопили у морі біля Плімута елітну яхту під прапором Ямайки, на борту якої виявилося понад 2000 кг кокаїну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Яхту з назвою Kahu, що прямувала з Карибського моря, зупинили у четвер за 80 миль від берега у міжнародних водах. Знайдений на борту кокаїн оцінюють у близько 160 млн фунтів стерлінгів (близько 220 млн доларів США).

Правоохоронці затримали 6 осіб - громадян Нікарагуа та одного британця. Їм від 24 до 49 років, повідомило Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA). Чоловікам оголосили підозру у наркоторгівлі та помістили під варту.

 
Фото NCA/PA

Яхту перехопили завдяки співпраці британських відомств з австралійськими, до перехоплення її певний час вже відстежували силовики.

 
Фото NCA

Силовики допускають, що кокаїн планували збувати на території Британії.

Перехоплена яхта поруч з судном британських прикордонників Searcher
Перехоплена яхта поруч з судном британських прикордонників Searcher
Фото NCA/PA

Теми: наркотикиВелика Британія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Буде ультиматум": гімнаст Верняєв пригрозив змінити громадянство

Головні новини суботи і ночі: 11 вересня, загиблі на Донбасі

Двоє військових загинули на Донбасі, дев’ять отримали поранення

AP: США вилучили систему ПРО в Саудівській Аравії на тлі атак хуситів

У МОК привітали ідею провести Олімпіаду в Україні

відеоДанілов – за перехід України на латинку та обов'язкове вивчення англійської

Усі новини...
наркотики
Україна приєднається до групи Ради Європи для співпраці у сфері наркополітики
На Херсонщині виявили поле конопель на понад 300 мільйонів гривень
Львівську модель, експомічницю голови облради позбавили прав за ДТП під наркотиками
Останні новини
11:16
ДТЕК програв суд по справі скасування плати за передачу електроенергії мережами держкомпанії
11:00
"Буде ультиматум": гімнаст Верняєв пригрозив змінити громадянство
10:17
У Болгарії призначили дату третіх за рік парламентських виборів
10:10
відеоЯремчук забив гол за "Бенфіку" за 5 хвилин після виходу на поле
09:22
Китай "купує" вплив у Центральній і Східній Європі – дослідження
08:39
На вихідні вакцинація йде на спад: у суботу щепили 74 444 українців
08:21
2 196 ковід-хворих і 1 257 госпіталізованих в Україні за суботу
08:00
Головні новини суботи і ночі: 11 вересня, загиблі на Донбасі
07:41
Двоє військових загинули на Донбасі, дев’ять отримали поранення
07:18
Ізраїль вдарив по Сектору Гази
Усі новини...