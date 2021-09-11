Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля берегів Англії перехопили елітну яхту з 2 тоннами кокаїну

Субота, 11 вересня 2021, 16:53
Біля берегів Англії перехопили елітну яхту з 2 тоннами кокаїну
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Британські правоохоронці перехопили у морі біля Плімута елітну яхту під прапором Ямайки, на борту якої виявилося понад 2000 кг кокаїну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Яхту з назвою Kahu, що прямувала з Карибського моря, зупинили у четвер за 80 миль від берега у міжнародних водах. Знайдений на борту кокаїн оцінюють у близько 160 млн фунтів стерлінгів (близько 220 млн доларів США).

Правоохоронці затримали 6 осіб - громадян Нікарагуа та одного британця. Їм від 24 до 49 років, повідомило Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA). Чоловікам оголосили підозру у наркоторгівлі та помістили під варту.

 
Фото NCA/PA

Яхту перехопили завдяки співпраці британських відомств з австралійськими, до перехоплення її певний час вже відстежували силовики.

 
Фото NCA

Силовики допускають, що кокаїн планували збувати на території Британії.

Перехоплена яхта поруч з судном британських прикордонників Searcher
Перехоплена яхта поруч з судном британських прикордонників Searcher
Фото NCA/PA

"Українська правда" у Threads

Теми: наркотикиВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
наркотики
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
У Дніпрі викрили наркосиндикат, який "кришували" поліцейські
Накурились PVP і померли: у Києві виявили тіла двох дівчат-підлітків
Останні новини
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
Усі новини...
Реклама: