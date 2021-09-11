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У Парижі черговий протест проти "паспортів здоров’я" переріс у сутички

Субота, 11 вересня 2021, 18:07
У Парижі черговий протест проти паспортів здоров’я переріс у сутички
фото le figaro

У Парижі протест проти "паспортів здоров’я" в кількох місцях переріс у сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Цієї суботи у столиці, як і зазвичай, анонсували чотири окремі ходи проти вимоги паспорта здоров’я, поліція готувалась до присутності на них близько 30 тисяч людей. Найбільші сили правоохоронців зосередили біля Єлисейських полів та авеню Ваграм. 

Ситуація стала напруженою пообіді на Гран-бульвар та біля авеню Ваграм. Повідомляється про штовханину та застосування поліцією сльозогінного газу.

Як пояснив Figaro співрозмовник з поліції, префектура не дозволила проводити маніфестацію в районі авеню Ваграм у ті години, коли цього хотіли організатори, і через появу там протестувальників всупереч забороні почались сутички.

Частина протестувальників застосовували петарди. У деяких групах можна було бачити нормандські та роялістські прапори, так і, навпаки, прапори крайніх лівих. 

Організатори акції нарікали у соцмережах на закриття кількох станцій метро, у чому вони побачили намір ускладнити дорогу на захід. 

Акції проти вимоги ковід-сертифікатів для доступу до багатьох закладів і послуг та проти обов’язкової вакцинації медиків проходять у Франції щосуботи вже багато вихідних поспіль, охоплюючи десятки великих і малих міст. Зазвичай протести проходять без силових інцидентів, проте дрібні сутички з поліцією у Парижі не є рідкістю. Як повідомлялося раніше, серед організаторів паризьких акцій - активісти, близькі до "жовтих жилетів", а також Флоріан Філіппо, колишній соратник Марін Ле Пен з "Національного об’єднання", нині лідер руху "Патріоти".

Застосування ковід-сертифікатів з серпня поступово розширюється на нові сфери й категорії. З 30 серпня працівники ресторанів, перукарень, торгових центрів тощо повинні виходити на роботу тільки з "паспортом здоров’я", відтак здавати тести кожні три дні, якщо не хочуть вакцинуватися.

Читайте також: Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень.

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Теми: Франціякарантинмітинги
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