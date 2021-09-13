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Партія Меркель лідирує на місцевих виборах на півночі Німеччини

Понеділок, 13 вересня 2021, 13:46
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ФОТО: SHUTTERSTOCK

Правоцентристська партія канцлерки Ангели Меркель ХДС зберегла свої позиції як найсильніша партія після місцевих виборів у федеральній землі Нижня Саксонія за два тижні до загальнонаціональних виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

ХДС була найсильнішою партією на виборах у Нижній Саксонії протягом 40 років, хоча уряд землі часто очолювали соціал-демократи. Результати виборів показали, що ХДС набрала 31,7% голосів.

Соціал-демократи зайняли друге місце з 30%. "Зелені" - треті, з 15,9% голосів виборців.

Недільні місцеві вибори у Нижній Саксонії можуть підбадьорити Християнсько-демократичний союз, хоча вони мають дуже обмежене значення для національної картини, де опитування показують, що ХДС відстає від соціал-демократів.

Троє кандидатів на пост канцлера - Армін Лашет з ХДС, соціал-демократ Олаф Шольц і кандидат від "Зелених" Анналена Бербок - зустрілися ввечері в неділю в другому раунді з трьох теледебатів.

Опитування показали, що глядачі віддали перемогу Шольцу на дебатах.

Фінальні дебати відбудуться наступної неділі, за тиждень до парламентських виборів 26 вересня.

Теми: НімеччинавибориМеркель
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