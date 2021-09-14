Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії

Американський підприємець і винахідник, один із засновників "Apple" Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії "Privateer Space".

Джерело: Возняк у Twiiter, YouTube "Privateer Space"

Деталі: Возняк упевнений, що нова компанія буде несхожа на конкурентів.

У YouTube компанії мовиться, що "Privateer Space" заснована спільно з гендиректором робототехнічної компанії "Ripcord" Алексом Філдінгом.

Засновники прагнуть до того, "щоб космос став безпечним і доступним для всього людства".

У ролику сказано, що йдеться не про гру чи змагання, а про те, щоб зберегти для майбутніх поколінь те, що є.

Про плани компанії буде розказано на технологічній конференції AMOS у вересні.

Нагадаємо: У сфері комерційних космічних польотів уже конкурують такі великі гравці, як Ілон Маск, Джефф Безос та Річард Бренсон.