Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії

Вівторок, 14 вересня 2021, 09:20
Стів Возняк, фото з BusinessInsider

Американський підприємець і винахідник, один із засновників "Apple" Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії "Privateer Space".

Джерело: Возняк у Twiiter, YouTube "Privateer Space"

Деталі: Возняк упевнений, що нова компанія буде несхожа на конкурентів.

У YouTube компанії мовиться, що "Privateer Space" заснована спільно з гендиректором робототехнічної компанії "Ripcord" Алексом Філдінгом.

Засновники прагнуть до того, "щоб космос став безпечним і доступним для всього людства".

У ролику сказано, що йдеться не про гру чи змагання, а про те, щоб зберегти для майбутніх поколінь те, що є.

Про плани компанії буде розказано на технологічній конференції AMOS у вересні.

Нагадаємо: У сфері комерційних космічних польотів уже конкурують такі великі гравці, як Ілон Маск, Джефф Безос та Річард Бренсон.

Теми: космосбізнес
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Майбутнім водіям дозволи готуватися онлайн, а права – отримувати кур'єром

В університеті Поплавського готуватимуть дипломованих тіктокерів

фото Білорусь заявила, що її прикордонний знак обстріляли з України

інфографікаУряд затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік: на що спрямують наші податки

Уряд пропонує розмитнювати авто через "Дію"

Ексзаступник генпрокурора наполягає, що Чорновола убили кастетом

Усі новини...
космос
SpaceX запустила 51 супутник Starlink із лазерами
Рада створила ТСК щодо зловживань у космічному агентстві
Firefly Полякова планує запуск другої ракети Alpha
Останні новини
16:37
"Розстріляний" знак Білорусі: українські прикордонники розповіли деталі інциденту
16:36
Уряд перепризначив Рябікіна головою Держмитниці
16:20
фотоОкупанти розкопали в Криму колекцію прикрас ІІІ століття
16:15
відеоУкраїна доставила останню партію гуманітарної допомоги Литві
16:10
Пенсіонери старше 70 років отримають доплати до пенсії з наступного року
16:01
В Європарламенті пропонують ЄС не визнавати вибори в Держдуму РФ
15:58
Кабмін передав в управління "Нафтогазу" арештовані акції "Донецькоблгазу"
15:57
Майбутнім водіям дозволи готуватися онлайн, а права – отримувати кур'єром
15:35
Кабмін схвалив Стратегію інформбезпеки, яку тепер має затвердити РНБО
15:30
В університеті Поплавського готуватимуть дипломованих тіктокерів
Усі новини...