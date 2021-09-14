Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії

Вівторок, 14 вересня 2021, 09:20
Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії
Стів Возняк, фото з BusinessInsider

Американський підприємець і винахідник, один із засновників "Apple" Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії "Privateer Space".

Джерело: Возняк у Twiiter, YouTube "Privateer Space"

Деталі: Возняк упевнений, що нова компанія буде несхожа на конкурентів.

У YouTube компанії мовиться, що "Privateer Space" заснована спільно з гендиректором робототехнічної компанії "Ripcord" Алексом Філдінгом.

Засновники прагнуть до того, "щоб космос став безпечним і доступним для всього людства".

У ролику сказано, що йдеться не про гру чи змагання, а про те, щоб зберегти для майбутніх поколінь те, що є.

Про плани компанії буде розказано на технологічній конференції AMOS у вересні.

Нагадаємо: У сфері комерційних космічних польотів уже конкурують такі великі гравці, як Ілон Маск, Джефф Безос та Річард Бренсон.

"Українська правда" у Threads

Теми: космосбізнес
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
космос
Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року
Космічна компанія Безоса шукає стартовий майданчик за межами США
Телескоп Хаббл сфотографував "галактичного сусіда" Чумацького Шляху
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: