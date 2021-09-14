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РФ пригрозила відповіддю Чехії через затримання росіянина-окупанта Криму

Вівторок, 14 вересня 2021, 12:45
РФ пригрозила відповіддю Чехії через затримання росіянина-окупанта Криму

Росія зажадала пояснень від Чехії після затримання в аеропорту Праги росіянина Александра Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

Про це йдеться в коментарі речниці МЗС РФ Марії Захарової, оприлюдненому на сайті російського міністерства, повідомляє "Європейська правда".

"Зажадали в ході бесіди з послом Чехії в Москві Вітезславом Півонькою надати детальну інформацію щодо мотивів дій чеської влади і інкримінованих російському громадянинові правопорушень", - заявила Захарова.

За її словами, посла Чехії попередили, що "продовження деструктивної лінії Праги щодо Росії і її громадян призведе до подальшої деградації з ініціативи чеської сторони двосторонніх відносин і не залишиться без реакції з нашого боку"

Посольство Росії в Чехії направило в МЗС Чехії відповідну ноту. Москва очікує від Праги "оперативної реакції" і відповідей на поставлені запитання.

Нагадаємо, про затримання в аеропорту Праги Александра Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, стало відомо 12 вересня.

У 2014 році Франчетті активно брав участь в анексії Криму. За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп". Сам Франчетті розповів, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

В МЗС повідомили, що українська сторона працює над тим, аби Франчетті передали для суду в Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКримокупаціяЧехія
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