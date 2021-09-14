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Зеркаль: заяви РФ про терміни запуску "Північного потоку-2" далекі від реальності

Вівторок, 14 вересня 2021, 16:45
ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ. ФОТО З FACEBOOK

Радниця міністра енергетики, ексзаступниця глави МЗС України Олена Зеркаль вважає, що заяви РФ про терміни запуску газопроводу "Північний потік-2" є далекими від реальності.

Про це вона заявила на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Зеркаль нагадала про плани "Газпрому" розпочати експлуатацію газопроводу вже з жовтня по першій нитці, а з грудня - по обох.

"Це версія, яка дуже подобається російським можновладцям та розкручується у ЗМІ, є далекою від реальності. Так само, як і позиція "Газпрому", який продовжує вдавати, що європейські правила до нього не застосовуються, незважаючи на рішення німецького регулятора та суду", - зазначила Зеркаль.

Вона підкреслила, що запуск "Північного потоку-2" неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора газотранспортної системи, і "усі спекуляції на кшталт "запустимо уже" не мають ніякого сенсу".

Зеркаль зазначила, що починаючи з 8 вересня у німецького регулятора (BnetzA) є чотири місяці для розгляду заявки і підготовки звіту, тобто кінцевий термін - 8 січня 2022 року.

 Далі німецький регулятор передає звіт Єврокомісії, яка має два місяці для власного висновку і ще додатково два місяці, якщо це знадобиться. Початок роботи "Північного потоку-2" без дозволів призведе до застосування санкцій до нього, наголосила Зеркаль.

На додачу "Північний потік-2" повинен пройти внутрішню перевірку на попереднє введення в експлуатацію, тривалість цього етапу - до трьох місяців.

"Правда є ще одне "технічне" питання. До моменту фізичного запуску газу по трубі ця труба повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора. Nord Stream 2 AG відмовляється коментувати, яка сертифікаційна компанія обслуговуватиме "Північний потік-2", і чи залучена ця компанія до процесу попередньої перевірки.

Тривалість етапу - від одного місяця до одного року", - додала Зеркаль, підкресливши, що "як не крути кубика, а заяви про повноцінний запуск проєкту 1 жовтня дещо переоцінені".

Вона також повідомила, що у вівторок зустрілась з Андреасом Файхтом, держсекретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, який запевнив, що газопровід не буде запущено в комерційну експлуатацію до завершення сертифікації.

Як відомо, російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2". 

Теми: Північний потік-2Росія
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