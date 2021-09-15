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Прем'єр Британії провів перестановки в уряді, змінив главу МЗС

Середа, 15 вересня 2021, 18:54

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів перестановки в уряді, замінивши кількох ключових міністрів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Новим міністром закордонних справ стала Елізабет "Ліз" Трасс, яка замінила на посаді Домініка Рааба. Раніше вона обіймала посаду міністра з питань міжнародної торгівлі. 

Ліз Трасс - лише друга жінка, призначена міністром закордонних справ Британії. Першою була Маргарет Бекетт у 2006 році.

Коли Джонсон був хворів на коронавірус, саме Рааб був виконуючим обов’язки прем’єра і загалом був одним із найвпливовіших міністрів в уряді.

Але під час кризи в Афганістані на нього чинився дуже серйозний тиск і в уряді, і від опозиції, яка вимагала його відставки. Рааб відмовився переривати відпочинок, коли "Талібан" вів наступ в Афганістані.

Рааба призначили на посаду міністра юстиції, а також він став заступником глави уряду. Лише міністерська посада розглядалася б як пониження.

З посади пішов і міністр освіти Гевін Вільямсон, який в уряді Джонсона раніше також очолював Міністерство оборони, але був звільнений через скандал із витоком інформації.

На новину про звільнення Вільямсона відреагував і кіт Ларрі, який живе в офісі прем’єр-міністра "Мені запропонували роботу Гевіна Вільямсона, але я не хотів іти на пониження", - йдеться у його акаунті у Twitter.

Джонсон змінив очільника Міністерства житлового будівництва, міністра кабінету міністрів, а також кількох молодших міністрів.

Зберегли свої посади глава МВС Пріті Пател та канцлер казначейства Ріши Сунак.

Востаннє масштабні перестановки у британському уряді відбулися в лютому 2020 року, якраз перед початком пандемії COVID-19 і перед початком першого карантину.

Теми: БританіяМЗС
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