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Посольство США закликало притягти до відповідальності вбивць Гонгадзе

Четвер, 16 вересня 2021, 11:23

Посольство США в Україні закликало українську владу притягти до відповідальності вбивць журналіста Георгія Гонгадзе і усіх причетних до його викрадення і вбивства у 2000 році.

Про це йдеться у заяві посольства, оприлюдненій у Twitter, пише "Європейська правда".

"З нагоди 21-ї річниці зникнення журналіста Георгія Гонгадзе ми знову наголошуємо: влада має притягнути до відповідальності його вбивць та всіх причетних до його викрадення та вбивства", - сказано у повідомленні американських дипломатів.

У квітні цього року у Раді Європи закликали Україну розслідувати убивства Гонгадзе, Комарова, Шеремета.

В грудні 2020 року Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) розглянув виконання українською владою рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гонгадзе проти України" і висловив стурбованість з приводу незавершеного розслідування через 20 років після вбивства журналіста.

16 вересня виповнюється 21 річниця з дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Згодом його знайшли мертвим. Поховали журналіста лише у березні 2016 року. 

Більше про обставини вбивства Георгія Гонгадзе читайте у спеціальному матеріалі "Української правди".

Теми: ГонгадзеСШАвбивство
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