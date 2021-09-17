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"Талібан" повинен дозволити виїзд усім охочим – заява Європарламенту

П'ятниця, 17 вересня 2021, 03:28
Талібан повинен дозволити виїзд усім охочим – заява Європарламенту
Фото: tengrinews.kz

Європейський парламент закликав відновити координовану евакуацію людей з Афганістану.

Джерело: DW із посиланням на резолюцію Європарламенту

Деталі: Для цього "повинні бути задіяні всі важелі", вказується в резолюції, прийнятій євродепутатами в Страсбурзі в четвер, 16 вересня.

На їхню думку, центральну роль у створенні безпечних коридорів для нужденних, а також відкриття аеропорту Кабула і прикордонних переходів покликано зіграти Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Євросоюз, у свою чергу, повинен надавати більшу підтримку жінкам і людям, які опинилися в особливо важкому становищі і хочуть втекти з Афганістану.

Від правлячого радикального ісламістського руху "Талібан" Європарламент чекає дозволу на виїзд для всіх охочих.

"Для забезпечення гуманітарної допомоги нужденним цивільним особам і безпечного супроводу іноземних громадян і афганців, які хочуть покинути країну", необхідні контакти з талібами з матеріально-технічних та організаційних питань, відзначається в резолюції.

У той же час депутати підкреслили, що Європарламент не визнає нинішній уряд Афганістану.

Крім того, вказується в документі, підтримка Брюсселем сусідніх з Афганістаном країн для прийому втеклих афганців "не є альтернативою самостійної європейської міграційної політики".

Депутати Європарламенту закликали Єврокомісію та країни Євросоюзу "докласти зусиль для формування гуманної політики надання притулку".

Крім того, з огляду на ситуацію в Афганістані, варто переглянути раніше відхилені прохання афганців про притулок. "Ні в якому разі" не повинна проводитися висилка біженців у захоплену талібами країну.

У резолюції висловлено співчуття з приводу недостатнього співробітництва між країнами-членами ЄС, які брали участь у хаотичної евакуації з аеропорту Кабула. Також державам ЄС не вдалося координувати свої дії з США.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСАфганістан
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