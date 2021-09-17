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У Конгресі хочуть збільшити безпекову допомогу Україні в оборонному бюджеті до $300 млн

П'ятниця, 17 вересня 2021, 11:33

У Конгресі США запропонували збільшити обсяг військової допомоги Україні в оборонному бюджеті Штатів на 2022 рік до 300 млн доларів.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, додаючи проєкт документу, пише "Європейська правда".

"Вдячні конгресменам і сенаторам за пропозицію збільшити розмір безпекової допомоги Україні до 300 млн. доларів в оборонному бюджеті США на 2022 рік (NDAA FY2022). Дуже сподіваємося, що виділення цієї суми буде погоджене і затверджене обома палатами Конгресу США", - написала посол у своєму Facebook.

Про збільшення допомоги згадано у розділі "Зміна і розширення ініціативи з безпекової допомоги для України".

У проєкті також міститься пропозиція, щоб Пентагон підготував доповідь для Конгресу, як США могли би підтримати уряд України для покращення протиповітряної і протиракетної оборони, включно з варіантами продажу зброї або передачі існуючих систем. 

Нагадаємо, раніше Politico у своєму матеріалі повідомляли, що може йтися про передачу системи Iron Dome ("Залізний купол").

Теми: СШАУкраїна
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