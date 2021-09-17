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Українська туристка в Іспанії при спробі зробити селфі зірвалась зі скелі у море – ЗМІ

П'ятниця, 17 вересня 2021, 14:31
Українська туристка в Іспанії при спробі зробити селфі зірвалась зі скелі у море – ЗМІ
Фото з сайту: lifeinbenidorm.com

26-річна українська туристка при спробі зробити селфі біля популярної пам’ятки в іспанському місті Бенідорм зірвалась зі скелі і впала у море.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Espanol.

Дівчина 14 вересня у компанії друга відвідувала оглядовий майданчик замку Бенідорм, який у народі називають "балконом Європи", одне із найбільш відвідуваних туристичних місць.

Коли вона спробувала зробити селфі на перилах на тлі пляжу, то, мабуть, з необережності, зірвалася і впала з висоти близько 30 метрів у море.

Рятувальники з поста на пляжі зуміли витягнути дівчину з води незважаючи на бурхливі хвилі і провели перші реанімаційні заходи. У порту Бенідрома медики провели подальші кардіолегеневі маніпуляції, відновивши життєво важливі функції постраждалої.

Зараз дівчина госпіталізована у головній лікарні Аліканте. Джерела видання розповіли, що її стан критичний, дівчина перебуває в реанімаційному відділенні. Співрозмовник надав фото потерпілої з множинними травмами, а також розповів про симптоми утоплення.

Міська рада Бенідорма не має відомостей про подібні інциденти на цьому оглядовому майданчику, одному з місць, де щороку збираються десятки тисяч туристів.

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Теми: Іспаніяукраїнцітуризм
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