У суботу в ряді регіонів сильні дощі й пориви вітру – ДСНС

У ряді областей України у суботу очікуються значні дощі та сильний вітер, на річках підвищиться рівень води.

Джерело: ДСНС

Деталі: 18 вересня вдень у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях значні дощі; в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, найближчими днями внаслідок опадів очiкується пiдйом рiвнiв води над поточними рiвнями на деяких річках.

Так, 18-21 вересня на річках басейну Прип'яті вода підніметься на 0,1-0,5 м. На р. Прип'ять в створі поста Річиця Волинської області можливе досягнення відмітки виходу води на заплаву з частковим затопленням пасовищ (І рівень небезпеки – жовтий).

18-19 вересня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очікується підйом води на 0,2-0,8 м, без негативних наслiдкiв.

Також очiкується пiдйом рiвнiв води над поточними рiвнями без негативних наслiдкiв:

на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) 0,5 - 1,5 м;

на річках Закарпаття 0,3-1,5 м;

на Латориці та в нижній течії Боржави до 2,0 м.

В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.