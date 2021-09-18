Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Румунії побили журналістів і еколога при зйомці фільму про незаконні вирубки лісу

Субота, 18 вересня 2021, 17:11
Акція румунських активістів проти незаконної вирубки лісів, фото видання Romania Insider

В Румунії під час зйомки документального кіно про незаконні вирубки лісу побили двох журналістів та активіста-еколога - у нападі підозрюють незаконних лісорубів.

Про це йдеться в публікації агентства АР,  повідомляє "Європейська правда".

Представник поліції повідомив, що напад стався в четвер у повіті Сучава, 11 людей допитують.

Постраждалі отримали травми, які не є небезпечними для життя, але їх обладнання було знищено.

У минулому в Румунії було декілька інших інцидентів із застосуванням насильства, деякі зі смертельними наслідками, у який підозрювали незаконних лісорубів. Владу звинувачували в тому, що вона не зробили достатньо, щоб вирішити цю проблему.

"Запевняю вас, що румунська поліція дуже уважно поставиться до нападу. Будуть вжиті всі юридичні заходи", - заявив у п'ятницю офіційний представник поліції Джорджіан Драган.

Він назвав незаконні вирубки лісів "бідою" і "пріоритетом поліції".

Міхай Драголя, один з побитих журналістів-розслідувачів, розповів агентству, що нападники були озброєні сокирами і битами.

У минулому році Європейська комісія почала процедуру притягнення до відповідальності Румунії за нездатність ефективно запобігти незаконним рубкам і за недотримання законодавства ЄС щодо охоронюваних ділянок Natura 2000.

У 2019 році два лісники були вбиті, коли реагували на повідомлення про незаконні рубки в окремих справах.

Теми: нападЗМІРумунія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Макрон і Байден готують переговори через кризу з підводними човнами

В українській армії вже запровадили більше 300 стандартів НАТО – полковник ЗСУ

Коронавірус: у Росії черговий сплеск епідемії, смертність зросла

фотоУ Києві пройшов Марш рівності

Франція: скандал з підводними човнами вплине на стратегічну концепцію НАТО

фотоВ Україні відкрилися дільниці для голосування на російських виборах – посольство РФ

Усі новини...
напад
У Берліні афганець з ножем напав на людей
Нападника на Порошенка мають притягнули до відповідальності через суд – "Євросолідарність"
Поліція знайшла нападників на журналіста Кужельного, їм вручили підозри
Останні новини
14:56
Макрон і Байден готують переговори через кризу з підводними човнами
14:47
Урядовці запланували зменшити викиди на 65% до 2030 року
14:36
У Швейцарії закінчуються чіпси через коронавірус і поганий врожай
14:26
В українській армії вже запровадили більше 300 стандартів НАТО – полковник ЗСУ
13:47
Шмигаль розповів, які проєкти складають потенційні інвестиції в рамках "інвестнянь"
13:34
В Україну йде нічне похолодання
13:14
США закликали РФ не блокувати продовження роботи місії ОБСЄ на кордоні з Україною
13:01
Коронавірус: у Росії черговий сплеск епідемії, смертність зросла
12:50
У Бундестазі побоюються ймовірного збільшення числа депутатів, їх вже понад 700
12:41
фотоУ Києві пройшов Марш рівності
Усі новини...